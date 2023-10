Herbstfärbung verspätet: Forstbotanischer Garten in Tharandt verlängert die Saison

Aufgrund der milden Witterung schließt die Einrichtung nicht wie geplant am 31. Oktober, sondern startet erst am 19. November in die Winterpause.

Auf Grund der verzögerten Herbstfärbung und der weiterhin milden Witterung verlängert der Forstbotanische Garten Tharandt in diesem Jahr seine Saison. Statt am 31. Oktober wird der Garten erst am 19. November seine Tore für die Winterpause schließen, teilte Kustos Ulrich Pietzarka mit. Die tägliche Öffnungszeit werde jedoch etwas... Auf Grund der verzögerten Herbstfärbung und der weiterhin milden Witterung verlängert der Forstbotanische Garten Tharandt in diesem Jahr seine Saison. Statt am 31. Oktober wird der Garten erst am 19. November seine Tore für die Winterpause schließen, teilte Kustos Ulrich Pietzarka mit. Die tägliche Öffnungszeit werde jedoch etwas...