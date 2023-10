Hilbersdorf: 84-Jährige kollidiert mit Fahrschul-Motorrad

Bei einem Überholmanöver kam es am Freitag zu einem Unfall.

Hilbersdorf.

Auf der Alten Hauptstraße in Hilbersdorf ist es am Freitagmittag zu einer Kollision gekommen. Der Unfall wurde um 12.45 Uhr polizeibekannt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war eine 84-Jährige mit einem PKW der Marke Chevrolet von Freiberg in Richtung Niederbobritzsch unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Hilbersdorf setzte sie zum Überholen eines Kleinraftrads mit der Marke Kymco an. Es handelte sich dabei um ein Fahrschul-Motorrad mit einer 17-jährigen Fahrschülerin am Lenker. Auf dem Rücksitz saß die Fahrlehrerin (31).