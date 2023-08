Hilbersdorf nahe Freiberg: Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag hat sich die Kollision zwischen einem Auto und einem Motorroller ereignet.

Ein 58-jähriger Motorrollerfahrer ist am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hilbersdorf leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Seat nach links auf die Dorfstraße in Richtung Alte Hauptstraße ein. Dabei kollidierte das Auto mit einem aus Richtung Alte Hauptstraße kommenden...