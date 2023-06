Hilferuf an die Politik: Freiberger Apotheken streiken am kommenden Mittwoch

Apothekenkunden stehen nächsten Mittwoch in Freiberg und Umgebung fast überall vor verschlossenen Türen - es wird gestreikt. "Die meisten Apotheken beteiligen sich mit uns am bundesweiten Streiktag", erklärt Anke Tanneberger, Inhaberin der St. Marien-Apotheke. Allein in Freiberg seien 12 der 13 Apotheken am 14. Juni dicht. Im Umland wollen...