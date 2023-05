Hochkarätiger Besuch in Freiberg: Berliner Altbischof Wolfgang Huber am Wochenende zu Gast

Hochkarätiger Gast: Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Berliner Altbischof, Professor Wolfgang Huber, wird am Wochenende in Freiberg erwartet. Zum Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr im Dom St. Marien zu Freiberg wird Huber die Themenreihe zur Bewahrung der Schöpfung eröffnen. "Im Zwiegespräch mit Jesaja...