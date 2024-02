Hohe Wasserstände an Mulde und Bobritzsch

In den Flüssen sind die Wasserstände gestiegen. Wie steht es um die Hochwassergefahr?

Die anhaltenden Regenfälle haben zwar die Wasserstände in den Bächen und Flüssen, darunter in der Mulde und der Bobritzsch, ansteigen lassen. Eine Hochwassergefahr allerdings besteht laut den aktuellen Pegelständen nicht. Seit Montagmorgen verzeichnen die Messstellen der Pegel an der Freiberger Mulde wieder sinkende Wasserstände, eine...