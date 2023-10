Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall in Freiberg

Insgesamt 14.000 Euro Schaden ist an drei Fahrzeugen entstanden. Verletzte gab es nicht.

Für die Beteiligten glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Donnerstagmorgen in Freiberg: Alle blieben unverletzt. Es entstand jedoch hoher Schaden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Freiberg mitteilte, hatten gegen 7.35 Uhr in der Chemnitzer Straße die Fahrerinnen eines Pkw Audi und eines Pkw Mazda – beide Frauen sind 48 Jahre alt –...