Holzkunstmacher aus Neuhausen entwickeln Marktplatz mit Schwibbogen zum Selbstbauen

Das können Bastler auf dem Küchentisch zusammensetzen: Das Familienunternehmen Damasu aus Neuhausen bietet seine Produkte in einer besonderen Form an. Zum 20. Geburtstag gibt es eine Überraschung.

Der kleine Ausstellungsraum an der Olbernhauer Straße in Neuhausen platzt aus allen Nähten mit Produkten, die Daniela und Matthias Suchfort in den vergangenen 20 Jahren hergestellt haben. Bausätze aus Sperrholz gibt es für erzgebirgische Pyramiden, über Schwibbögen, Räucherhäuser, Fahrzeuge und Miniaturen.