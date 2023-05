Hubschraubereinsatz nach schwerem Unfall auf der B 173 zwischen Freiberg und Dresden

Am Donnerstag kam es gegen 14.30 Uhr auf der Freiberger Straße (B 173) in Mohorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Freiberg kollidierte ein Opel Astra mit einem Motorrad der Marke Kawasaki. Der Opel fuhr von der Straße "Zur Ziegelei" auf die Bundesstraße auf. Offenbar hatte der Fahrer das Motorrad übersehen....