Hutstadtfest in Mulda: Was steht auf dem Programm?

Das 1. Hutstadtfest in Mulda findet vom 30. Juni bis zum 2. Juli statt. Es gibt auch ungewöhnliche Programmpunkte. So stehen ein Hütchenlauf und Hutdarts an. Auch Bands haben sich angesagt.

Das 1. Muldaer Hutstadtfest findet vom 30. Juni bis zum 2. Juli statt. Der im vorigen Jahr gegründete Dorfverein hat ein vielseitiges Programm organisiert. Am 30. Juni soll abends im Festzelt an der Bahnhofstraße der Leipziger Musiker Marcapasos auftreten, zudem legt DJ Lemore auf. Am 1. Juli gibt es witzige Sportwettkämpfe im Muldabad, dazu...