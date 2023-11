Hutzenabend stimmt in Clausnitz auf den Advent ein

Das zehnjährige Bestehen des Heimathauses im Ort wird am Wochenende ebenso gefeiert wie die traditionelle Dorfweihnacht.

Am ersten Adventswochenende öffnet sich in Clausnitz das Heimathaus für Besucher. Eingeladen wird zum Hutzennachmittag am Samstag, 2. Dezember ab 14 Uhr in das weihnachtliche Haus. Dort wird zugleich dessen zehnjähriges Bestehen gefeiert. Es gibt eine Stollenverkostung mit der Bäckerei Merkel, ein Programm mit der Senioren-Akkordeongruppe...