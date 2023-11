Im Erzgebirgsort Neuhausen bleiben Poststelle und Drogerie erhalten

Dem Engagement eines Unternehmers aus der Schwartenberggemeinde und seiner Frau ist es zu verdanken, dass die Geschäfte weiterhin existieren. Für den Gebäudekomplex hat der Erzgebirger weitere Pläne.

Für die Einwohner in Neuhausen gibt es ein Geschäft mehr. Im ehemaligen Getränkemarkt im Ort, in dem früher auch eine Schlecker-Filiale bestand, öffnet am Donnerstag wieder eine Drogerie. Seit Oktober besteht in denselben Räumlichkeiten die Postfiliale.