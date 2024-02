„In aller Freundschaft“-Star kommt nach Clausnitz

Durch Film und Fernsehen bekannt, begeister Michael Trischan auch mit seiner literarischen Show das Publikum - demnächst auch in Clausnitz.

Wer Lust auf Blödeleien, Anekdoten, und Zungenbrecher hat, ist am 15. März, 19 Uhr in der Markthalle der Agrargenossenschaft „Bergland“ Clausnitz ganz richtig. Dort tritt Michael Trischan, bekannt aus der Fernsehserie „In aller Freundschaft“, mit seiner literarischen Show „Rares für Bares“ auf. Der Schauspieler ist in der Region...