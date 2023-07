Japanische Organistin spielt Abendmusik im Freiberger Dom

Mari Fukumoto ist in der Abendmusik am Donnerstag, 20. Juli, 19.30 Uhr im Freiberger Dom zu Gast und an beiden Silbermann-Orgeln zu hören. Die in Tokio geborene Organistin lebt schon seit längerer Zeit in Deutschland und unterrichtet zurzeit an der Musikhochschule Weimar. Fukumoto ist gleichzeitig eine der gefragtesten Organistinnen unserer Zeit...