Jazz-Konzertreihe in der Alten Mensa Freiberg startet in Saison

Das erwartet Besucher bei dem Jazzkonzert „The Circle 5.0“ – der Auftakt einer Reihe, die monatlich stattfinden soll.

Am Dienstag, dem 19. September, findet in der Alten Mensa in Freiberg die Jazzveranstaltung „The Circle 5.0“ statt. Das Konzert startet um 20.30 Uhr und ist der Auftakt einer Jazzkonzertreihe. Mitveranstaltet wird diese von IG Jazz-Vorsitz Gert Schmidt. Die Reihe soll monatlich stattfinden. Die Besucher können sich bei der...