Jecken in Neuhausen stehen in den Startlöchern

Mit einem kleinen Programm wird am 11.11. die Faschingssaison in der Schwartenberggemeinde eingeläutet.

Die Neuhausener Karnevalisten sind bekannt für ihre Feiern. So werden sie auch in diesem Jahr am 11. 11. hinter dem Vereinshaus ab 16 Uhr den Karneval eröffnen. Unter dem Motto „Sport frei“ bieten alle Gruppen ein kleines, buntes Programm dar. „Wir laden alle unsere Einwohner ein, mit uns zu feiern. Egal, ob sie in kurzen oder langen...