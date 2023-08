Jugendliche können ihre Stärken entdecken

"Du kannst mehr, als du bislang weißt. Probiere aus, was dir Spaß macht, zu Hause, in der Schule und im nächsten Praktikum." So lautet eine zentrale Botschaft des fünftägigen Projekts "Komm auf Tour - meine Stärken, meine Zukunft", das vom 28. August bis 1. September in der Alten Baumwolle in Flöha stattfindet.