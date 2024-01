Junge Forscher in Brand-Erbisdorf: Bergbau als Klassenthema

Zwei siebte Klassen in Brand-Erbisdorf haben das Bergbau-Erbe ihrer Stadt erkundet. Nun präsentieren sie ihre Entdeckungen in einer Ausstellung.“

Seit mehr als einem Jahr haben sie geforscht, oft gestaunt und alles dokumentiert - die mehr als 50 Mädchen und Jungen der Klassen 7 a und d der Oberschule in Brand-Erbisdorf. In verschiedenen Unterrichtsfächern befassten sie sich mit der Geschichte des Bergbaus in ihrer Heimat, die zum Welterbe Montanregion Erzgebirge gehört. Nun stellen sie...