Junge Sängerin aus Obergruna veröffentlicht am Freitag ihre erste Single

Caecilia Lucius aus Obergruna einem Ortsteil von Großschirma ist Preisträgerin beim bundesweiten Treffen junge Musikszene in Berlin. Die 21-Jährige studiert Geoökologie an der TU Bergakademie Freiberg und absolviert derzeit ein Auslandspraktikum. Ihre ersten Auftritte fanden am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Nossen statt. Wie kam sie zur Musik?