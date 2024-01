Kammermusik auf historischen Streichinstrumenten: Berliner Damentrio gastiert am Sonntag in Freiberg

Die drei Musikerinnen des Gambentrios „Tiefsaits“ entführen das Publikum in der Annenkappelle des Doms musikalisch in das 16. Jahrhundert.

Die drei Musikerinnen des Gambentrios „Tiefsaits“ entführen das Publikum am Sonntag, 21. Januar in der Annenkapelle des Freiberger Domes in das 16. Jahrhundert. Mit ihrem musikalischen Programm „About Anna“ erzählen sie von den Lebensstationen der faszinierenden Anna von Dänemark, als Kurfürstin von Sachsen bis heute als Mutter Anna...