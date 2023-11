Keimzeit kommt nach Freiberg – Extra: Mini-Video von Norbert Leisegang im Taschenbuchladen

Die Erfolgsband Keimzeit tritt am 16. Dezember im Tivoli Freiberg auf. Fans sollten sich ranhalten. Ein Großteil der Tickets ist schon verkauft. Als Zugabe gibt es in diesem Beitrag ein Mini-Video.

Schon eine Tradition: Im Dezember ist Keimzeit zu Gast in Freiberg. Am 16. Dezember ab 20 Uhr tritt die Band im Tivoli auf. Unter dem Slogan „Von Singapur nach Feuerland“ steht der Abschluss der Tour 2023 an. Laut Tina Zimmermann, für Marketing und Kommunikation im Tivoli zuständig, sind bereits knapp zwei Drittel der verfügbaren Plätze...