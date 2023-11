Kind bei Unfall in Freiberg leicht verletzt

Der Unfall, bei dem ein achtjähriger Junge leichte Verletzungen erlitt, ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Bebelkreuzung in Freiberg.

Ein Kind ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Freiberg leicht verletzt worden. Das teilte Daniela Koenig von der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Demnach bog ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw VW am Dienstag gegen 6.50 Uhr von der Chemnitzer Straße nach links in die Wallstraße ab. Gleichzeitig überquerte ein achtjähriger...