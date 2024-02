Kinderstück im Theater Freiberg: Zuschauer reagieren unterschiedlich

Das Stück „Hey Hey Hey Taxi“ läuft seit dieser Woche am Theater Freiberg. Künftig wird es auch in Kitas aufgeführt. Und es ist noch eine ganz besondere Aktion geplant.

Hut ab: Von der ersten Minute an zieht Schauspieler Fabian Vogt im Ein-Personen-Stück „Hey Hey Hey Taxi“ die ganz jungen Besucher in seinen Bann. Bei der Vorstellung am Donnerstagvormittag in der BiB im Theater Freiberg ließen ihn fast alle der rund 25 Fünf- und Sechsjährigen keine Sekunde aus den Augen. Auch die erwachsenen Gäste, meist...