Kleidertauschparty für Frauen in Freiberg

Kleidung, die im Schrank verstaubt – dagegen will die Frauengruppe „Evas unter sich“ etwas tun und lädt am 16. Juni zu einer Kleidertauschparty ein. Das Angebot richtet sich an alle Frauen, eine Altersgrenze gibt es nicht. Treffpunkt ist um 20 Uhr in der Dresdner Straße 3 in Freiberg. Der Eintritt kostet fünf Euro. Wer Kleidungsstücke mitbringt,...