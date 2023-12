Kreativschmiede 599media aus Freiberg überzeugt in nationalem Designwettbewerb

Mit ihrem innovativen Ansatz für das Matthäikirchhof-Projekt in Leipzig hat die Agentur den German Design Award gewonnen. Der Preis unterstreicht die herausragende Leistung auf dem Gebiet des Kommunikationsdesigns.

Erstmals haben sie an einem hochrangigen bundesdeutschen Wettbewerb überhaupt teilgenommen - und sofort gewonnen: Die Design- und Digitalagentur 599media erhält den German Design Award 2024 in der Kategorie „Excellent Communications Design – Event“. Im Januar werden die kreativen Macher des Freiberger Unternehmens, das in Leipzig ein...