Kreissportbund: Anzahl der Mitglieder steigt wieder

In der mittelsächsischen Sportlandschaft geht es nach der Corona-Pandemie aufwärts, wie beim Hauptausschuss des Kreissportbundes Mittelsachsen (KSB) am Mittwoch in Döbeln deutlich wurde. "In der Corona-Zeit haben wir rund 1400 Mitglieder verloren, allein 2022 haben wir rund 1000 zurückgewonnen", fasste KSB-Präsident Eric Braun zusammen. Dabei sei...