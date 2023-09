Kreissportbundchef nach Einbruch: „Ich bin wütend“

In der Nacht zu Dienstag wurde in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes Mittelsachsen eingebrochen. Nicht nur zwei Ton- und Musikanlagen sind weg.

Die Polizei hat noch keine konkreten Hinweise auf die Täter, die in der Nacht zum Dienstag in die Räume des Kreissportbundes (KSB) an der Freiberger Karl-Kegel-Straße eingebrochen sind. Wie Jana Ulbricht, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, auf „Freie Presse“-Nachfrage erklärt, dauern die Ermittlungen an. „Insbesondere gesicherte...