Krimifans aufgehorcht: Autorin Sylvia Voigt aus Freiberg stellt Teil 8 ihrer Rügener Reihe vor

Am 30. September liest Sylvia Voigt im Campus-Café aus ihrem neuen Buch „Rügener Maskerade“. Es wird bizarr und rätselhaft.

Freiberg.

In einer etwa 90-minütigen Lesung stellt die Freiberger Autorin Sylvia Voigt am Dienstag, dem 30. Januar, ihr neues Buch „Rügener Maskerade“ im Campus-Café an der Prüferstraße 2 vor. Beginn ist 18.30 Uhr. Kommissarin Jessica Burmeister, die Hauptfigur, hat mittlerweile ihren achten Fall zu lösen: Es ist kurz vor Weihnachten auf der malerischen Insel Rügen. Ausgerechnet jetzt wird die Kommissarin mit einem bizarren Leichenfund konfrontiert. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass das Opfer ein junger Mann war, der sich auf dem Weg befand, sein wahres Selbst als Frau zu finden. Während die Ermittlungen fortschreiten, wird Burmeister zunehmend mit den Schatten der menschlichen Seele konfrontiert, macht die Autorin neugierig. (bk)