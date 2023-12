Krippenspiel in Bräunsdorf: Weihnachtsmarkt im Schul- und Bethaus

In Bräunsdorf findet am dritten Advent ein zauberhafter Weihnachtsmarkt statt.

Die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt in Bräunsdorf ist schon groß. Am Sonntag ab 14 Uhr ist er an der Kapelle geöffnet. „Mit von der Partie sind saisonale Raritäten, die Bücherstube, der Förderverein Striegistaler Spatzen mit Gebäck und einem kleinen Programm sowie der Künstler Enrico Gonzales mit seinen Holzartikeln“, teilt der...