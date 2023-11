Ladendieb in Freiberg auf der Flucht: Polizei sucht Zeugen

Polizeieinsatz an der Chemnitzer Straße in Freiberg: Die Beamten ermitteln wegen räuberischen Diebstahls.

Freiberg.

Die Polizei sucht nach einem Ladendieb in Freiberg. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, bemerkte eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Chemnitzer Straße, nahe der Karl-Kegel-Straße, am Freitag einen Kunden im Geschäft, der einen Verkaufsartikel im Wert von etwa zehn Euro unter seinem Rucksack versteckte. Als er ging, ohne zu bezahlen, sprachen ihn die Zeugin und eine Kollegin an. Daraufhin erhob der mutmaßliche Dieb seinen E-Scooter und schob die Frauen damit weg. Er verschwand in Richtung Karl-Kegel-Straße. Beschrieben wurde er als etwa 1,90 Meter groß, scheinbar 35 bis 40 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren, Geheimratsecken und auffällig großen Ohren. Laut Polizeiangaben sprach er deutsch, hatte einen grauen Rucksack der Marke „Eastpak“ dabei und trug eine graue Jogginghose, schwarz-weiße Turnschuhe sowie eine dunkle Jacke mit roten oder orangefarbenen Nähten. Eine Frau mit auffällig roten Haaren und ein kräftiger Mann mit Glatze hatten ihn im Geschäft begleitet. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 03731 70-0 bei der Polizei in Freiberg zu melden. (grit)