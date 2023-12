Langenau: Mühevolle Rettung für zwei verletzte Waldohreulen

Die Geschichte der Wildvogelauffangstation Mittelsachsen begann vor Jahren mit einem verletzten Bussard. Heute bietet ein Ehepaar im Brand-Erbisdorfer Ortsteil Vögeln eine zweite Chance - auch mit aufwendigen Therapien.

Stolz sitzt Gimli auf der Hand von Romy Hammermüller. Mit seinen ausdrucksstarken Augen beobachtet der Uhu genau, was um ihn herum passiert - blickt aufmerksam in die Kamera des Fotografen. Gerade so, als wisse er, dass er posieren muss. Waldkauz Filou steht dem großen Vogel nicht nach, gibt sich ebenso fotogen bei Heike Theresia Jäkel....