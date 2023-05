Langhennersdorf: Warum die Ortsdurchfahrt gesperrt wird

Mehrere Umleitungsschilder weisen darauf hin: In Langhennersdorf steht demnächst eine Sperrung der Ortsdurchfahrt an. Der Grund: In dem Ortsteil der Gemeinde Oberschöna soll Ende Mai der Breitbandausbau beginnen. Das sagte Cindy Haase von der Unternehmenskommunikation von Eins Energie in Sachsen auf Nachfrage von "Freie Presse". Die Baumaßnahme in...