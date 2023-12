Leckerei für den guten Zweck: Der Marsch mit dem Riesenstollen zum Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf

Der Anschnitt des Riesenstollens war in Brand-Erbisdorf wieder der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit.

Der Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf dauert nur drei Tage. Doch die sind gefüllt mit Höhepunkten. Nach der Mini-Bergparade am Freitagnachmittag und dem anschließenden Bergaufzug gab es am Samstag was Leckeres. Da hatte der Riesenstollen seinen Auftritt. Hergestellt in der Bäckerei Selbmann wurde er von den Bäckern und einer Gruppe von...