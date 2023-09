Leser hungrig auf Schulchronik

400 Seiten, aufgeteilt auf fünf Bände, doch die Schulchronik von Neuhausen ist gefragt.

Seit März liegen in der Bibliothek von Neuhausen die fünf Bände der Schulchronik aus. Immerhin in Summe 400 Seiten stark. Doch das Interesse daran war groß, wie Bibliothekarin Carmen Mühl berichtet. „Über 60 Leserinnen und Leser interessierten sich bei uns dafür und haben sie in der Bibliothek gelesen“, sagt sie. Eigentlich sollte die...