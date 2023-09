Lichtenberg: VW Polo nimmt Opel Corsa die Vorfahrt

Wegen des Unfalls am Dienstagabend rückten die Feuerwehren aus Weißenborn und Berthelsdorf aus.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr am Lichtenberger Kreuz gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen bestätigte, hatte ein 23-jähriger VW-Polo-Fahrer, der mit seinem Pkw aus Richtung Oberbobritzsch kommend nach Lichtenberg fahren wollte, das Stop-Schild an der Staatsstraße 184 nicht beachtet. Es kam zur Kollision...