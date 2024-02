Lichterglanz in Freiberg: Ein Abendspaziergang lohnt sich

In Freiberg, vor allem in der Altstadt, erstrahlen bis zum 2. Februar noch viele Lichter. Genau wie im ganzen Erzgebirge.

Lichterglanz auch nach dem Fest: In Freiberg und im ganzen Erzgebirge ist es mittlerweile üblich, die Weihnachtsbeleuchtung bis zum 2. Februar, dem Tag von Maria Lichtmess, erstrahlen zu lassen. In vielen Straßen und Gassen der Freiberger Altstadt leuchten derzeit noch Sterne. Das ist beispielsweise in Moritzstraße, Pfarrgasse und Donatsgasse...