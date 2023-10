Lions Club Freiberg startet neue Kalenderaktion

Zum 10. Mal wird in der Adventszeit Geld für soziale und kulturelle Projekte gesammelt. Gewinnen können dabei auch die Käufer – es gibt Preise für 15.000 Euro. Wo gibt es die begehrten Kalender?

Ab sofort sind im „Freie Presse“-Shop am Obermarkt in Freiberg Adventskalender des Lions Clubs Freiberg erhältlich. Bereits zum 10. Mal startet der Club seine Aktion, mit der Geld für soziale und kulturelle Projekte in der Region gesammelt wird. Insgesamt sind 5000 Kalender gedruckt worden, sagt Michel Hirschfeld als Vorsitzender des...