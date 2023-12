Lisa Eckhart in Freiberg: Eine Frau ohne Tabus

Vor rund 640 Zuschauern trat Lisa Eckhart am Freitagabend im ausverkauften Tivoli in Freiberg auf. Einmal mehr polarisierte die Kabarettistin.

Luftholen war Fehlanzeige – bei der Frau auf der Bühne und bei den Zuschauern. Mit einem atemberaubenden Auftritt als „Kaiserin Stasi“ hat Lisa Eckhart am Freitagabend die rund 640 Zuschauer im ausverkauften Freiberger Tivoli in ihren Bann gezogen. Einmal mehr polarisierte die Kabarettistin mit Alpendialekt in ihrem zweistündigen Programm...