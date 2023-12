Märchen, Geschenke und Bratwurst: Wie in Hohentanne der dritte Advent begangen wird

Das Märchenspiel im Bürgerhaus hat Tradition und ist eine große Freude für Familien. Der Weihnachtsmann will auch kommen.

Neben dem Weihnachtsmarkt im Ortsteil Rothenfurth am Samstag geht es am dritten Adventswochenende auch in einem anderen Stadtteil von Großschirma weihnachtlich zu. Im Bürgerhaus Hohentanne steht am Sonntag ab 16 Uhr das Märchenspiel auf dem Programm. „Traditionell wird am dritten Adventssonntag ein Märchenspiel von Laienschauspielern...