Mazda durchbricht Mauer in Freiberg

Bei dem Unfall vor dem Aldi-Markt an der Dresdner Straße sind zwei Personen verletzt worden.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Dresdner Straße in Freiberg gekommen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, war ein 79-jähriger Fahrer mit einem Pkw Mazda vor dem Einkaufsmarkt an der Bundesstraße 173 durch eine Abgrenzungsmauer gebrochen und...