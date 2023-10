Mehr als 30 illegal eingereiste Personen im Raum Niederbobritzsch und Mittelsaida festgestellt

Laut Bundespolizei waren die syrischen Staatsangehörigen am Wochenende offenbar von Schleusern abgesetzt worden.

Schleuser haben am Wochenende erneut Menschen ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente in der Region Niederbobritzsch und Mittelsaida abgesetzt. So traf eine Streife der Bundespolizei am Samstagnachmittag nach einem Bürgerhinweis in Oberbobritzsch an einer Bushaltestelle auf fünf Syrer. Am Sonntagvormittag informierte das Polizeirevier Freiberg...