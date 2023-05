Meyer Burger liefert jetzt auch Solarmodule für den australischen Markt

Der Solarhersteller Meyer Burger Technology ist jetzt auch in Australien präsent und bietet auf dem kleinsten Kontinent der Erde seine Hochleistungs-Solarmodule an. Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Thun und Produktionsstätten in Freiberg, Thalheim (Sachsen-Anhalt) sowie Hohenstein-Ernstthal stellt zudem seine Produkte in dieser Woche...