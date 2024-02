Meyer Burger stellt Produktion ab März in Freiberg ein

Hammerschlag in Freiberg: In einer Veröffentlichung für die Börse teilt der Solarmodulhersteller Meyer Burger das kommende Ende der Produktion am Standort mit.

In der Diskussion um die mangelnde Förderung der Solarindustrie in Deutschland erhöht der Solarmodulhersteller Meyer Burger jetzt den Druck auf die Bundesregierung. Das Schweizer Unternehmen hat den Stopp seiner Produktion am Standort Freiberg für März angekündigt.