Mittelsachsen in dieser Woche: Weltkindertag, Theater, Sport

Das 32. Bundestreffen der Jugendclubs an Theatern findet in Döbeln statt. Am Sonntag wird in Freiberg die Spielzeit eröffnet. Am Mittwoch ist Weltkindertag. Am Samstag gibt es einen Lauf in Cämmerswalde.

Unter dem Motto „Einzigartig.divers" findet bis zum 22. September das 32. Bundestreffen der Jugendclubs an Theatern in Döbeln statt. Dazu laden der Bundesverband Theaterpädagogik und das Mittelsächsische Theater gemeinsam ein. Eine Fachjury hat dazu Jugendclub-Inszenierungen aus der ganzen Bundesrepublik angesehen und fünf Inszenierungen...