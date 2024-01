Mittelsaida: Auto landet im Graben

Auf winterglatten Fahrbahnen hat es am Donnerstag zwei Unfälle gegeben.

Großhartmannsdorf/Lichtenberg.

Auf winterglatten Fahrbahnen hat es am Donnerstag zwei Unfälle gegeben, bei einem wurde der Fahrer schwer verletzt. In Mittelsaida befuhr laut Polizei am Mittag ein Pkw die Straße Am Saidenbach in Richtung Eppendorf. Das Auto kam dabei von der winterglatten Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben. Dabei zog sich der Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. In Lichtenberg befuhren am Nachmittag ein Mercedes-Linienbus (Fahrer: 35) und ein Mercedes-Kleintransporter (Fahrer: 26) die Dorfstraße in jeweils entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve streiften sich beide Fahrzeuge, wobei Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand. (fp)