Mobiles Blitzgerät in Mittelsachsen tarnt sich als Anhänger

Das Landratsamt Mittelsachsen hat einen Blitzer-Anhänger gemietet. Drei Monate lang fotografiert das Gerät an Konfliktpunkten im Straßenverkehr Raser. Und zwar in beide Richtungen.

Natürlich halten sich viele Verkehrsteilnehmer an die Tempolimits. Trotzdem kann sich ein aufmerksamer Blick an die Straßenränder im Landkreis derzeit besonders lohnen: Dort taucht nämlich seit einigen Tagen ein neuartiges Gerät auf. Was wie ein harmloser Anhänger aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als mobiles Blitzgerät....