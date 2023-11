Mopedfahrer und Autoinsassin bei Unfällen in Neuhausen und Freiberg verletzt

Ein 16-jähriger Mopedfahrer und eine 21-jährige Autoinsassin wurden bei Karambolagen verletzt.

Neuhausen/Freiberg.

Bei Unfällen in der Region sind zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war am Mittwochmittag im Neuhausener Ortsteil Dittersbach ein 73-jähriger Fahrer eines Skoda von der Berg- auf die Olbernhauer Straße aufgefahren und hatte dabei offenbar die Vorfahrt nicht beachtet. Der Skoda kollidierte mit einem Richtung Heidersdorf fahrenden Simson-Moped. Der Mopedfahrer (16) wurde leicht verletzt. Es entstand Schaden von etwa 2000 Euro. Am Donnerstag kurz nach 17 Uhr war eine 46-Jährige mit einem Pkw Seat in der Fischerstraße in Freiberg gegen eine offene Tür eines parkenden Dacia gestoßen, wobei Schaden von etwa 5000 Euro entstand. Eine Insassin (21) des Dacia erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. (bk)