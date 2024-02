Motorrollerpilot verletzt sich bei Unfall

Der 20-Jährige hatte den Unfallort am Freitagabend zunächst verlassen, konnte aber gefunden werden. Er war betrunken und hat keine Fahrerlaubnis.

Ein 20-Jähriger hat seit Freitagabend neben Schmerzen auch mehrere Anzeigen verkraften. Wie die Polizei am Samstag mitgeteilt hat, war am Freitag gegen 19.50 Uhr gemeldet worden, dass ein Motorrollerfahrer im Freiberger Wohnpark Gentilly gestürzt war. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, waren Fahrer und Kleinkraftrad weg. Eine Zeugin habe...