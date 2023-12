Müllgebühren in Mittelsachsen sollen steigen

Für die Abfallentsorgung müssen die Mittelsachsen zwischen Neuhausen und Penig ab Januar tiefer in die Tasche greifen. Und die Preise hätten noch deutlicher steigen können.

Wo Müll mit Lkw eingesammelt, transportiert und später verbrannt wird, steigen die Kosten der Abfallentsorgung allein schon durch CO2-Besteuerung, Straßenmaut und Treibstoff. Das war absehbar. Nun wird es in Mittelsachsen auch konkret. Am Mittwoch liegt dem mittelsächsischen Kreistag in dessen Sitzung in Mittweida die Neukalkulation der...