Mulda: 2023 gibt es wieder einen lebendigen Adventskalender

In Mulda im Erzgebirge laden im Dezember wieder verschiedene Veranstalter zu weihnachtlichen Programmen ein.

In Mulda gibt es wieder einen lebendigen Adventskalender. In der Aktion des örtlichen Gewerbevereins organisieren verschiedene Veranstalter vom 1. bis 23. Dezember jeweils ab 18 Uhr weihnachtliche Programme. Das kündigt Organisatorin Petra Schumann vom Förderverein Technische Denkmale Mulda an. In der Brettmühle findet am 1. Dezember der...